ПВО Сирии отразили ракетную атаку в окрестностях Латакии

Латакия, Сирия, , 22:49 — REGNUM Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку вблизи портового города Латакия, передаёт 17 сентября сирийское государственное агентство SANA.

Как сообщается, ракеты были нацелены на промышленные объекты, расположенные в окрестностях города. Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска.

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