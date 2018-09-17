Понедельник, 17 Сентября 2018 года
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ПВО Сирии отразили ракетную атаку в окрестностях Латакии

Политика

Целью ракетной атаки были промышленные объекты

Латакия, Сирия, 17 сентября 2018, 22:49 — REGNUM  Системы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку вблизи портового города Латакия, передаёт 17 сентября сирийское государственное агентство SANA.

Как сообщается, ракеты были нацелены на промышленные объекты, расположенные в окрестностях города. Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили ракетную атаку со стороны Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска.

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Война в Сирии
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