«Партия президента» победила на выборах в Мавритании

Нуакшот, , 22:43 — REGNUM «Союз республики» президента Мохамеда Ульд Абдель-Азиза занял большинство мест в Национальной ассамблее и всех региональных парламентах Мавритании, 17 сентября передает агентство Associated Press.

По сообщению избиркома африканской страны, «Союз республики» занял 93 из 157 мест в Национальной ассамблее, получил контроль над всеми региональными советами и возглавил 169 из 219 муниципалитетов.

Победа партии на выборах укрепит позиции президента Абдель-Азиза, которые «пошатнулись» в связи с предстоящим уходом с поста главы государства. Второй срок президента, который по конституции Мавритании является последним, заканчивается в 2019 году.

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