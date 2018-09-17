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«Партия президента» победила на выборах в Мавритании

Политика

«Союз республики» занял 93 из 157 мест в Национальной ассамблее

Нуакшот, 17 сентября 2018, 22:43 — REGNUM  «Союз республики» президента Мохамеда Ульд Абдель-Азиза занял большинство мест в Национальной ассамблее и всех региональных парламентах Мавритании, 17 сентября передает агентство Associated Press.

По сообщению избиркома африканской страны, «Союз республики» занял 93 из 157 мест в Национальной ассамблее, получил контроль над всеми региональными советами и возглавил 169 из 219 муниципалитетов.

Победа партии на выборах укрепит позиции президента Абдель-Азиза, которые «пошатнулись» в связи с предстоящим уходом с поста главы государства. Второй срок президента, который по конституции Мавритании является последним, заканчивается в 2019 году.

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