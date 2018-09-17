Владимирская область: ответственное решение избирателей

Владимир, , 22:02 — REGNUM Фонд развития социального маркетинга «ИНСОМАР» (Фонд «ИНСОМАР») 15−16 сентября 2018 года провёл инициативный телефонный опрос жителей Владимирской области. Объём выборки: 1000 человек. Квотирование по полу, возрасту и типу населённого пункта.

За неделю до второго тура выборов губернатора Владимирской области исследование выявило рост интереса населения региона к выборам. 77% опрошенных декларируют желание принять участие в голосовании. При этом действующий губернатор Светлана Орлова пока сохраняет преимущество: 41% при 37% за ее основного конкурента Владимира Сипягина. Этот разрыв незначительно увеличивается, если посмотреть предпочтения тех, кто точно намерен прийти на избирательные участки. Среди них рейтинг Свкетланы Орловой составляет уже 43% при 38% у Владимира Сипягина.

При этом голоса сторонников других оппозиционных кандидатов на момент опроса распределялись в большей степени в интересах Владимира Сипягина.

Перед вторым туром выборов у электорально активных жителей Владимирской области не сложилось достаточной осведомленности о кандидатуре Владимира Сипягина. Голосование за него во многом было продиктовано желанием выразить протест против системы власти. Когда речь идет об управлении достаточно непростым с социальной и экономической точки зрения регионом мнения относительно нового лица существенно разнятся. У некоторых возникает опасение получить более слабого губернатора. При этом на вопрос о том, кто из кандидатов лучше сможет взаимодействовать с федеральной властью, большинство респондентов выбирают действующего губернатора.

Второй тур выборов воспринимается владимирцами как действительно важное для региона событие. Федеральная повестка отошла на второй план, уступив место локальному рационализму. Жители считают, что Светлана Орлова, несмотря на ряд управленческих ошибок, решительная женщина, способная извлекать уроки и делать выводы, что она будет лучше взаимодействовать с Москвой и отстаивать интересы области на федеральном уровне (46%).

Значительная часть избирателей (22%) не определилась в своих предпочтениях и именно они с высокой вероятностью определят исход голосования.

При этом более половины (53%) опрошенных считают, что Светлана Орлова сохранит свой пост по результатам голосования во втором туре.