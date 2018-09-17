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Власти СРВ: вьетнамцы за рубежом должны вносить вклад в развитие страны

Политика

В Ханое состоялось открытие конференции, посвященной вопросам внешнеполитических связей Социалистической Республики Вьетнам (СРВ)

Власти СРВ: вьетнамцы за рубежом должны вносить вклад в развитие страны

Ханой, 17 сентября 2018, 22:23 — REGNUM  В Ханое (Вьетнам) состоялось официальное открытие 30-й конференции по международным делам, в рамках которой обсуждаются вопросы внешнеполитического развития СРВ.

Выступая с приветственным словом, генеральный секретарь центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Нгуен Фу Чонг отметил, что взаимодействие с вьетнамцами, которые проживают за рубежом, осуществляется успешно. Все больше вьетнамцев за рубежом вносят активный вклад в дело развития СРВ.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан» со ссылкой на государственный комитет по поддержанию взаимодействия с вьетнамцами, проживающими за рубежом, в настоящее время 4,5 млн вьетнамцев проживает за пределами Вьетнама. Вьетнамцы получают за рубежом престижное образование, часто занимают важное положение в обществе. Эти факторы имеют особое значение для развития Вьетнама.

Правительство Вьетнама создаст благоприятные условия для стимулирования инвестиционных потоков. В том числе особые условия будут созданы для «Вьеткиеу» (вьетнамцы, проживающие за рубежом).

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Зарубежная хроника
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