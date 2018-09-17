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Заседание комитета по развитию сотрудничества Вьетнама и Китая

Политика

Во Вьетнаме состоялось заседание комитета по развитию двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и Китаем

Хошемин, Вьетнам, 17 сентября 2018, 22:22 — REGNUM  В Хошимине во Вьетнаме прошло 11-ое заседание комитета по развитию двустороннего сотрудничества Вьетнама и Китая, на котором присутствовали: заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), министр иностранных дел СРВ, министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) и другие высокопоставленные представители.

Кроме встречи в рамках заседания, министры иностранных дел двух стран провели переговоры за закрытыми дверями. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», министры обсудили вопросы развития двусторонних отношений, а также ряд проблем, которые представляют взаимный интерес.

В рамках заседания комитета по развитию двустороннего сотрудничества Вьетнама и Китая представители обеих стороны заявили, что по сравнению с результатами на 2017 г. отмечается положительная динамика в развитии взаимодействия по всем направлениям. По мнению руководителей коммунистических партий обеих стран, необходимо сохранить регулярный обмен делегациями на высшем уровне, усилить взаимодействие между министерствами и отраслями, а также интенсифицировать сотрудничество в области культуры.

Кроме того, стороны отметили ряд проблем в двусторонних отношениях, среди которых: отрицательное сальдо торгового баланса Вьетнама, китайские предприятия не получают должный уровень поддержки во Вьетнаме.

По результатам переговоров, стороны договорились продолжить применять эффективные меры в области экономики, торговли, культуры, а также поддерживать предпринимателей, которые открывают бизнес на территории обеих стран.

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Зарубежная хроника
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