ВВС Индии создадут стратегическую авиабазу для противодействия Китаю

Нью-Дели, , 22:00 — REGNUM Военно-воздушные силы Индии планируют создать ряд стратегических объектов на восточном побережье страны в штате Андхра-Прадеш для противодействия Китаю и увеличения присутствия в регионе. Об этом со ссылкой на анонимный источник в ВВС Индии сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Ввиду увеличения стратегической значимости индийского восточного побережья в штате Андхра-Прадеш планируется создать учебно-тренировочную базу для экипажей вертолетов, завод по производству беспилотных летательных аппаратов, а также центр обеспечения кибербезопасности. Стоимость возведения указанных объектов, а также сопутствующей инфраструктуры пока не разглашается.