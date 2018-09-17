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ВВС Индии создадут стратегическую авиабазу для противодействия Китаю

Политика

Военно-воздушные силы Индии возведут ряд объектов стратегического назначения на побережье Бенгальского залива ввиду увеличения угрозы со стороны Китая

Нью-Дели, 17 сентября 2018, 22:00 — REGNUM  Военно-воздушные силы Индии планируют создать ряд стратегических объектов на восточном побережье страны в штате Андхра-Прадеш для противодействия Китаю и увеличения присутствия в регионе. Об этом со ссылкой на анонимный источник в ВВС Индии сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Ввиду увеличения стратегической значимости индийского восточного побережья в штате Андхра-Прадеш планируется создать учебно-тренировочную базу для экипажей вертолетов, завод по производству беспилотных летательных аппаратов, а также центр обеспечения кибербезопасности. Стоимость возведения указанных объектов, а также сопутствующей инфраструктуры пока не разглашается.

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Зарубежная хроника
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