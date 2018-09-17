Группировку НАТО в Средиземном море пополнил еще один боевой корабль

Берлин, , 21:39 — REGNUM Фрегат «Ольденбург» из состава военно-морского флота ФРГ прошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море, сообщают 17 сентября монитринговые интернет-ресурсы, следящие за передвижениями морских судов.

По данным этих сайтов, фрегат «Ольденбург» держит курс на Восточное Средиземноморье.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в восточной части Средиземного моря сосредоточены три ракетных эсминца и не менее трех атомных подлодок ВМС США с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. Кроме того, 8 сентября в Средиземное море вошла британская ударная атомная субмарина «Тэлент», также вооруженная «Томагавками».

В совокупности эти корабли могут нанести удар 204 крылатыми ракетами «Томагавк».

Помимо ракетных кораблей, там присутствуют корабли из состава Второй постоянной военно-морской группы НАТО — четыре фрегата ВМС Греции, Испании, Нидерландов и Канады.

Напомним, США и их сателлиты угрожают нанести ракетный удар по Сирии в случае применения в Идлибе химического оружия. Провокацию с отравляющими веществами готовят небезызвестные «Белые каски».

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