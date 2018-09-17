Индийские социалисты поддержат оппозиционную коалицию на выборах 2019 года

Нью-Дели, , 22:27 — REGNUM Лидер партии «Самаджвали парти» (Социалистическая партия) Акхилеш Ядав подтвердил свою приверженность созданию объединенной оппозиционной коалиции для противодействия правящей Индийской народной партии («Бхаратия джаната парти» или БДП). Об этом политик заявил в ходе молодежного конгресса, организованного индийской телевизионной компанией NDTV.

Акхилеш Ядав назвал самоуверенным заявление председателя БДП Амита Шаха о том, что Индийская народная партия будет править на протяжении следующих 50 лет. По сообщению индийского телеканала NDTV, лидер индийских социалистов подчеркнул, что правительство БДП не просуществует дольше 50 недель, когда в Индии пройдут парламентские выборы.

Акхилеш Ядав подчеркнул, что остановить БДП необходимо в густонаселенном северном штате Уттар-Прадеш, на который приходится существенная доля мест в нижней палате парламента Индии Лок Сабха. «Самаджвади парти» находилась у власти в данном штате вплоть до выборов 2017 года, на которых неожиданную победу одержала Индийская народная партия.