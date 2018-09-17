Партия неприкасаемых в Индии обвинила власти в подрыве конституции

Лакхнау, Индия, , 22:39 — REGNUM Лидер оппозиционной партии неприкасаемых «Бахуджан самадж парти» («Партия большинства народа») Маявати назвала убийства во имя коров позором индийской демократии. Политический деятель заявила, что участившиеся случаи преследования «обидчиков» коровы — священного животного индуизма — являются следствием политики попустительства, проводимой правительством во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП).

Маявати подчеркнула, что правящая партия прибегает к различным методам нечестной борьбы в преддверии выборов 2019 года. По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», она особо отметила попытку заработать политические очки на фигуре недавно ушедшего из жизни Атала Бихари Ваджпаи — бывшего премьер-министра Индии и духовного лидера БДП. По мнению Маявати, «Индийская народная партия» пытается отвлечь внимание общественности не только от невыполненных предвыборных обещаний, но и от своей деятельности, подрывающей конституционный строй страны.

Лидер «Партии большинства народа» также обрушила шквал критики на денежную реформу 2016 года, когда из обращения были выведены купюры номиналом в 500 и 1000 рупий. По мнению политика, хотя данная реформа была предназначена для борьбы с теневым сектором экономики, от нее пострадали рабочие, крестьяне и торговцы.