Лаос и Камбоджа урегулируют пограничный спор

Пномпень, , 21:33 — REGNUM В Пекине приветствуют договоренности по урегулированию пограничных споров между Лаосом и Камбоджей; стороны вывели войска и жителей из спорных районов и договорились о проведении совместного патрулирования, сообщает 17 сентября Синьхуа.

«Как сосед и друг и Лаоса, и Камбоджи, Китай неизменно выступает за то, чтобы они решили существующие споры через диалог и мирные, дружественные переговоры», — заявил, отвечая на соответствующий вопрос иностранных СМИ, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Дипломат особо отметил позитивные тенденции, укрепившиеся в последнее время в отношениях Вьентьяна и Пномпеня.