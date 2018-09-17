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Лаос и Камбоджа урегулируют пограничный спор

Политика

В Китае приветствуют двусторонний диалог своих партнеров

Пномпень, 17 сентября 2018, 21:33 — REGNUM  В Пекине приветствуют договоренности по урегулированию пограничных споров между Лаосом и Камбоджей; стороны вывели войска и жителей из спорных районов и договорились о проведении совместного патрулирования, сообщает 17 сентября Синьхуа.

«Как сосед и друг и Лаоса, и Камбоджи, Китай неизменно выступает за то, чтобы они решили существующие споры через диалог и мирные, дружественные переговоры», — заявил, отвечая на соответствующий вопрос иностранных СМИ, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Дипломат особо отметил позитивные тенденции, укрепившиеся в последнее время в отношениях Вьентьяна и Пномпеня.

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АСЕАН
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