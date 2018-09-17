Индийские вооружённые силы готовятся к реформе

Нью-Дели, , 21:48 — REGNUM На двухдневном заседании индийского генералитета под председательством начальником штаба Сухопутных Войск обсуждались проблемы реформирования сухопутных войск. Предположительно, могут быть изменены Регламент закупочной деятельности, структуры формирований и численность личного состава.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», на заседании генералитета во главе с Начальником штаба сухопутных войск Индии Бипином Раватом обсуждались структурные реформы и проблема сокращения численности личного состава вооружённых сил. Так, предлагается сформировать новые, более эффективные общевойсковые бригады под началом генерал-майоров, а также упразднить и соединить некоторые штабы. Под сокращение должны попасть все дивизионные штабы Сухопутных войск, кроме того, будет создано единое управление воинских учений на основе штаба в городе Шимла (штат Химачал Прадеш).

Наиболее значимым из высказанных на заседании предложений было сокращение численности сухопутных войск на 150 тысяч военнослужащих. Сокращение может быть достигнуто за счет увольнения обслуживающего персонала, в то время как боеспособность полевых формирований не должна пострадать. Сокращение личного состава, по мнению индийского генералитета, необходимо для модернизации вооружения.