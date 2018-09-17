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Индийские вооружённые силы готовятся к реформе

Политика

В ходе двухдневного заседания индийского генералитета во главе с начальником штаба Сухопутных Войск обсуждались вопросы реформирования сухопутных войск

Нью-Дели, 17 сентября 2018, 21:48 — REGNUM  На двухдневном заседании индийского генералитета под председательством начальником штаба Сухопутных Войск обсуждались проблемы реформирования сухопутных войск. Предположительно, могут быть изменены Регламент закупочной деятельности, структуры формирований и численность личного состава.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», на заседании генералитета во главе с Начальником штаба сухопутных войск Индии Бипином Раватом обсуждались структурные реформы и проблема сокращения численности личного состава вооружённых сил. Так, предлагается сформировать новые, более эффективные общевойсковые бригады под началом генерал-майоров, а также упразднить и соединить некоторые штабы. Под сокращение должны попасть все дивизионные штабы Сухопутных войск, кроме того, будет создано единое управление воинских учений на основе штаба в городе Шимла (штат Химачал Прадеш).

Наиболее значимым из высказанных на заседании предложений было сокращение численности сухопутных войск на 150 тысяч военнослужащих. Сокращение может быть достигнуто за счет увольнения обслуживающего персонала, в то время как боеспособность полевых формирований не должна пострадать. Сокращение личного состава, по мнению индийского генералитета, необходимо для модернизации вооружения.

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Зарубежная хроника
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