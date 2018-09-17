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Начальник штаба сухопутных войск Пакистана прибыл в Китай

Политика

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва прибыл в Пекин с официальным трехдневным визитом

Исламабад, 17 сентября 2018, 22:29 — REGNUM  Камар Джавед Баджва, начальник штаба сухопутных войск Пакистана, отправился с официальным трехдневным визитом в Пекин. Поездка главы пакистанских военных в Поднебесную проходит на фоне расширяющегося торгово-экономического взаимодействия между Пакистаном и КНР.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, новость о поездке начальника штаба сухопутных войск была получена от начальника межведомственной службы по связям с общественностью генерал-майора Асифа Гафура. В ходе трёхдневного официального визита генерал Камар Джавед Баджва встретится с высшими руководителями Китая и Коммунистической партии, а также с представителями оборонного ведомства Поднебесной и начальниками штабов.

Визит главы Пакистанских военных проходит на фоне расширяющихся торгово-экономических связей между Исламабадом и Пекином. В Лахоре в эти дни проходит китайско-пакистанский бизнес-форум. Ранее начальник штаба сухопутных войск генерал Камар Джавед Баджва назвал китайско-пакистанский экономический коридор экономическим будущим Пакистана.

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Зарубежная хроника
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