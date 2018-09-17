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МИД РФ ответил на обвинения в активизации российских спецслужб в Швейцарии

Политика

Никаких доказательств нет

МИД РФ ответил на обвинения в активизации российских спецслужб в Швейцарии
Рене Магритт.Шпион. 1928

Москва, 17 сентября 2018, 21:27 — REGNUM  Власти Российской Федерации не приемлют бездоказательных заявлений о якобы активизации работы российских спецслужб в Швейцарии. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

На Смоленской площади обратили внимание, что в швейцарских СМИ появились публикации о якобы нарастающей на территории конфедерации активности российских спецслужб.

«Не приемлем подобные бездоказательные обвинения. Нагнетание «шпионской» истерии без каких-либо на это оснований не идёт на пользу российско-швейцарским отношениям, которые неизменно строились на основе взаимного уважения и доверия», — сказано в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ надеются, что в Швейцарии возобладает ответственный подход к дальнейшему выстраиванию двусторонних отношений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Швейцарии приняли решение ужесточить процедуру рассмотрения аккредитации для российских дипломатов.

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МИД России
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