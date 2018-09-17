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Партия премьер-министра Бутана не примет участия во втором туре выборов

Политика

По результатам первого тура всеобщих выборов в Бутане правящая партия, которую возглавляет премьер-министр страны Церинг Тобгай, не сможет принять участия во втором, решающем туре голосования

Тхимпху, 17 сентября 2018, 21:29 — REGNUM  Народно-демократическая партия Бутана, лидером которой является действующий премьер-министр страны Церинг Тобгай, не сможет принять участия во втором, решающем туре голосования, который пройдёт 18 октября.

Как сообщает индийская газета «Хинду», реагируя на обескураживающие результаты выборов, премьер-министр 16 сентября в обращении к нации заявил, что «народ выразил своё мнение» и «Народная-демократическая партия Бутана с достоинством принимает вынесенное народом решение, ведь воля народа — высшая ценность демократии».

За время пребывания на посту премьер-министра Церинг Тобгай, получивший образование в Гарварде, сумел выстроить хорошие отношения между Королевством Бутан и Индией, а также не допустить эскалации кризиса во время обострения противоречий между Индией и Китаем по поводу контроля над плато Доклам.

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Зарубежная хроника
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