Тхимпху, , 21:29 — REGNUM Народно-демократическая партия Бутана, лидером которой является действующий премьер-министр страны Церинг Тобгай, не сможет принять участия во втором, решающем туре голосования, который пройдёт 18 октября.

Как сообщает индийская газета «Хинду», реагируя на обескураживающие результаты выборов, премьер-министр 16 сентября в обращении к нации заявил, что «народ выразил своё мнение» и «Народная-демократическая партия Бутана с достоинством принимает вынесенное народом решение, ведь воля народа — высшая ценность демократии».

За время пребывания на посту премьер-министра Церинг Тобгай, получивший образование в Гарварде, сумел выстроить хорошие отношения между Королевством Бутан и Индией, а также не допустить эскалации кризиса во время обострения противоречий между Индией и Китаем по поводу контроля над плато Доклам.