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Министр обороны Индии не против митингов офицеров у Верховного суда

Политика

Министр обороны Индии заявила, что она не видит ничего плохого в решении 700 офицеров и солдат Вооруженных сил Индии митинговать у здания Верховного суда Индии

Министр обороны Индии не против митингов офицеров у Верховного суда
Иллюстрация: Минобороны Индии
Нирмала Ситхараман

Нью-Дели, 17 сентября 2018, 21:28 — REGNUM  Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман, отвечая на вопрос индийского новостного издания «Пресс Траст оф Индиа», заявила, что у неё нет никаких претензий по отношению офицерам и солдатам Вооруженных сил Индии, которые пришли к зданию Верховного суда Индии, чтобы выразить свой протест против законодательных актов парламента Индии, наделяющих особыми полномочиями Вооруженные силы.

Как сообщает индийская газета «Таймс оф Индиа» от 16 сентября, министр обороны подчеркнула то, что она полностью понимает тех мужчин, что пришли протестовать к зданию Верховного суда. По её словам, для выражения протеста есть специальные институты, но похоже, что обеспокоенность была настолько серьезной, что военнослужащие приняли решение идти прямиком к Верховному суду.

Протестующих уже пытались публично порицать крупные военачальники. Министр обороны же в ответ на это заявила, что офицеры и солдаты «знают, о чем говорят и что отстаивают», поэтому ее «крайне удивляют заявления генералов, готовых выступать вразрез с позицией правительства».

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Зарубежная хроника
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