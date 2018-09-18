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Полиция Индии расследует деятельность «Хизбулл Муджахеддин» в штате Ассам

Политика

Организация «Хизбулл Муджахеддин», признаваемая в Индии террористической, активизировала действия в штате Ассам

Нью-Дели, 18 сентября 2018, 09:24 — REGNUM  В Индии создана специальная комиссия по расследованию деятельности организации «Хизбулл Муджахеддин», с целью выявить степень активности организации, которая в Индии считается террористической (запрещена), в штате Ассам.

Как сообщает индийская газета «Джагран», расследование правоохранительных органов Индии вызваны показаниями после ареста Кумара уз-Замана, члена организации «Хизбулл Муджахеддин». После допроса подозреваемого полиции удалось выйти ещё на троих членов организации. Как заявляют представители полиции, по результатам оперативно-следственной работы удалось выявить, что ячейкой молодых людей, задержанных по подозрению в агитации к сепаратизму, руководили из штата Джамму и Кашмир, где действует организация «Хизбул Муджахеддин», борющаяся за присоединение штата Джамму и Кашмир к контролируемой Пакистаном части Кашмира.

По информации, имеющейся у индийской полиции, задержанные занимались вербовкой молодых людей для участия в антиправительственной деятельности на территории штата Ассам, где издавна существовали ячейки исламистких организаций как из Пакистана, так и из Бангладеш. Штат Ассам является одним из самых неспокойных регионов Индии, что усугубляется особенностями его географического расположения у границ Индии.

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Зарубежная хроника
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