Россия и Саудовская Аравия готовятся к заседанию группы ОПЕК+

Москва, , 21:16 — REGNUM 16 сентября в Москву для встречи с министром энергетики России Александром Новаком прибыл министр энергетики промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Аль Фалих Алид.

Встреча была посвящена обсуждению макроэкономических трендов и потенциальных сценариев развития ситуации в среднесрочной перспективе. Министры подтвердили приверженность обеспечению стабильности на рынке и готовность оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Россия и Саудовская Аравия совместно с партнерами намерены обеспечить стабильность рынка в любых условиях. Также министры подтвердили намерения продолжить работу над созданием долгосрочной структуры взаимодействия в рамках работы группы стран, входящих и не входящих в ОПЕК. Это обеспечит предсказуемость и стабильности на рынке нефти в интересах всех участников рынка, как производителей, так и потребителей.

Если отойти от официальных слов, то Аль-Фалих и Новак еще раз обговорили совместную позицию, с которой Россия и Саудовская Аравия выступят на предстоящем 22−23 сентября 2018 г. в Алжире десятом заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором будут подведены итоги исполнения договоренностей ОПЕК+. Вторая тема заседания, которое обещает быть самым представительным для встреч такого формата — распределение квот по восстановлению добычи в рамках решения ОПЕК+ о восстановлении добычи.

Напомним, что в июне 2018 г. участники соглашения ОПЕК+ договорились о необходимости нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки в связи с падением добычи нефти в Венесуэле, Мексике, Анголе и опасения по поводу санкций США в отношении Ирана. Не исключено, что на встрече в Алжире участники заседания детально обсудят, какие именно страны и на какие именно объемы увеличат свою добычу, поэтому предварительная координация действий России и Саудовской Аравии и оказалась необходима министрам энергетики.

Участившиеся рабочие контакты руководителей энергетики, взаимная координация действий — лучшее свидетельство того, что страны-экспортеры нефти не намерены мириться с попытками диктата странами-импортерами, планы руководителей Еврокомиссии вряд ли будут реализованы хоть в какой-то мере.