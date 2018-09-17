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Президент Гани провёл изменения в руководстве сил безопасности Кабула

Политика

На фоне недавних терактов президент Афганистана Ашраф Гани объявил о ключевых изменениях в руководстве сил безопасности столицы страны

Кабул, 17 сентября 2018, 22:18 — REGNUM  Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани сообщил об важнейших изменениях в руководстве сил безопасности Кабула. Это решение было принято после недавних терактов в столице, и направлено на обеспечение надлежащей безопасности в Кабуле.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, президент объявил об этом на встрече с директорами частных школ, расположенных на западе Кабула.

В ходе встречи директора поделились с Ашрафом Гани своими опасениями по поводу ухудшающейся ситуации с безопасностью в столице. В свою очередь президент страны выразил свои соболезнования в связи с недавними терактами и сказал, что целью этих атак было подорвать политическое и религиозное единство народа Афганистана.

Президент Гани настоятельно призвал директоров скоординироваться с органами безопасности страны, чтобы на основе совместных рекомендаций правительство могло принять конкретные шаги.

Глава страны заявил, что правительство стремится принять все необходимые меры безопасности, назвав в качестве примеров разделение Кабула на четыре зоны и изменения в руководстве сил безопасности столицы.

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Зарубежная хроника
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