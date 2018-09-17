Президент Гани провёл изменения в руководстве сил безопасности Кабула

Кабул, 17 сентября 2018, 22:18 — REGNUM Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани сообщил об важнейших изменениях в руководстве сил безопасности Кабула. Это решение было принято после недавних терактов в столице, и направлено на обеспечение надлежащей безопасности в Кабуле.
По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, президент объявил об этом на встрече с директорами частных школ, расположенных на западе Кабула.
В ходе встречи директора поделились с Ашрафом Гани своими опасениями по поводу ухудшающейся ситуации с безопасностью в столице. В свою очередь президент страны выразил свои соболезнования в связи с недавними терактами и сказал, что целью этих атак было подорвать политическое и религиозное единство народа Афганистана.
Президент Гани настоятельно призвал директоров скоординироваться с органами безопасности страны, чтобы на основе совместных рекомендаций правительство могло принять конкретные шаги.
Глава страны заявил, что правительство стремится принять все необходимые меры безопасности, назвав в качестве примеров разделение Кабула на четыре зоны и изменения в руководстве сил безопасности столицы.