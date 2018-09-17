Военные Израиля: 11-летний мальчик в Газе погиб от камней, а не от пуль

Иерусалим, Израиль, , 21:16 — REGNUM Армия Израиля «выражает сомнения», что 11-летний палестинский мальчик, участвовавший в протестах на границе с сектором Газа, погиб от пуль израильских военных, 17 сентября передает агентство Reuters.

«Согласно обследованию и показаниям, мальчик был убит в результате ранения от камней, брошенных во время беспорядков», — говорится в заявлении пресс-службы армии Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 14 сентября, в ходе очередных беспорядков на границе Израиля и Газы погибли трое палестинцев, в том числе 11-летний мальчик. Министерство здравоохранения Газы заявило, что все они погибли от огнестрельных ранений.

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