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Военные Израиля: 11-летний мальчик в Газе погиб от камней, а не от пуль

Политика

В пятницу, 14 сентября, на границе Израиля и Газы погибли трое палестинцев

Иерусалим, Израиль, 17 сентября 2018, 21:16 — REGNUM  Армия Израиля «выражает сомнения», что 11-летний палестинский мальчик, участвовавший в протестах на границе с сектором Газа, погиб от пуль израильских военных, 17 сентября передает агентство Reuters.

«Согласно обследованию и показаниям, мальчик был убит в результате ранения от камней, брошенных во время беспорядков», — говорится в заявлении пресс-службы армии Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 14 сентября, в ходе очередных беспорядков на границе Израиля и Газы погибли трое палестинцев, в том числе 11-летний мальчик. Министерство здравоохранения Газы заявило, что все они погибли от огнестрельных ранений.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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