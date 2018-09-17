Иран готов оказать помощь Афганистану в борьбе с ИГИЛ*

Тегеран, , 21:18 — REGNUM Председатель комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Хешматолла Фалахатпише в ходе интервью корреспонденту «Фарс» сообщил, что встретился с афганским послом в Исламской Республике Иран. Афганский коллега проинформировал иранскую сторону о сохранении существенной угрозы стабильности страны в результате продолжающегося присутствия сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ответ на эти опасения Фалахатпише констатировал готовность Исламской Республики Иран оказать консультативную помощь Афганистану, учитывая, что Иран имеет существенный опыт в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи подчеркнул, что необходимо сотрудничества с Афганистаном в его достойной борьбе с терроризмом и отметил, что Тегеран придаёт большое значение стабильности и безопасности соседних государств.