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Иран готов оказать помощь Афганистану в борьбе с ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Председатель комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского Меджлиса (парламента) Хешматолла Фалахатпише заявил о готовности Исламской Республики предоставлять военно-консультативную помощь Афганистану

Тегеран, 17 сентября 2018, 21:18 — REGNUM  Председатель комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Хешматолла Фалахатпише в ходе интервью корреспонденту «Фарс» сообщил, что встретился с афганским послом в Исламской Республике Иран. Афганский коллега проинформировал иранскую сторону о сохранении существенной угрозы стабильности страны в результате продолжающегося присутствия сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ответ на эти опасения Фалахатпише констатировал готовность Исламской Республики Иран оказать консультативную помощь Афганистану, учитывая, что Иран имеет существенный опыт в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи подчеркнул, что необходимо сотрудничества с Афганистаном в его достойной борьбе с терроризмом и отметил, что Тегеран придаёт большое значение стабильности и безопасности соседних государств.

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Зарубежная хроника
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