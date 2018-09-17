Понедельник, 17 Сентября 2018 года
22:13:40 МСК

В МИД Узбекистана сменился глава консульско-правового департамента

Политика

От занимаемой должности освобожден Ульфат Кадыров

В МИД Узбекистана сменился глава консульско-правового департамента
Иллюстрация: Pixabay.com

Ташкент, 17 сентября 2018, 21:11 — REGNUM  Директор консульско-правового департамента МИД Узбекистана Ульфат Кадыров освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новое место работы, сообщили 17 сентября в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Должность директора консульско-правового департамента занял бывший начальник управления государственного протокола Бобур Азизов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Умид Шадиев вручил верительные грамоты генеральному директору международной организации Одри Азуле.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Узбекистана при ЮНЕСКО вручил верительные грамоты главе организации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить