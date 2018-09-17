В МИД Узбекистана сменился глава консульско-правового департамента

Ташкент, , 21:11 — REGNUM Директор консульско-правового департамента МИД Узбекистана Ульфат Кадыров освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новое место работы, сообщили 17 сентября в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Должность директора консульско-правового департамента занял бывший начальник управления государственного протокола Бобур Азизов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Умид Шадиев вручил верительные грамоты генеральному директору международной организации Одри Азуле.

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