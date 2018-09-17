КСА выступило посредником при заключении договора между Эритреей и Эфиопией

Джидда, Саудовская Аравия, , 21:25 — REGNUM 16 сентября король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выступил посредником при заключении мирного договора между Эритреей и Эфиопией. Как сообщает арабоязычный новостной канал «Аль-Арабийа», базирующийся в ОАЭ, Эритрею представлял президент страны Исайяс Афверки, а Эфиопию — премьер-министр Абий Ахмед Али. Во время торжественной процедуры подписания договора присутствовали также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Шейх Абдулла бин Зайед бен Султан Аль Нахайян, министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Источник уточняет, что Афверки и Ахмед Али прибыли в город Джидда в субботу, чтобы подписать соглашение, которое положит конец 20-летней войне между странами. Договор о мире также предусматривает открытие посольств в столицах обоих государств и возобновление авиасообщения; Эфиопия получит возможность использовать портовые объекты Эритреи.

На пресс-конференции после подписания договора заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак сказал: «Этот мирный договор станет хорошим подспорьем для развития дружественных отношения между двумя странами».