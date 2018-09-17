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В Йемене хуситы заключили соглашение с ООН о транспортировке раненых

Политика

В Йемене хуситы (военизированная группировка шиитов-зейдитов) заключили соглашение с ООН, позволяющее транспортировать раненых за границу

В Йемене хуситы заключили соглашение с ООН о транспортировке раненых
Иван Шилов © ИА REGNUM
Война в Йемене

Сана, 17 сентября 2018, 21:16 — REGNUM  16 сентября в Йемене хуситы подписали меморандум о взаимопонимании с ООН, по которому раненые, находящиеся в критическом состоянии, смогут отправляться на лечение за границу. Как сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, меморандум, заключенный между министром иностранных дел Йемена Хишамом Шараф Абдуллой и координатором гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде, предусматривает транспортировку тяжелобольных за границу на лечение в течение шести месяцев. Соглашение вступит в силу 18 сентября.

Абдулла, отвечая на вопросы журналистов одного телевизионного канала, спонсируемого хуситами, сказал: «Меморандум о взаимопонимании — попытка облегчить страдания тех, кто срочно нуждается в лечении. Однако принятое решение не исключает наше намерение открыть международный аэропорт в Сане для полетов гражданских самолетов. Меморандум обеспечит транспортировку находящихся в критическом состоянии людей, что кажется необходимым в период «продолжающейся блокады и агрессии».

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Зарубежная хроника
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