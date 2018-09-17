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В Сирии прошли первые за 7 лет муниципальные выборы

Политика

На подконтрольных сирийскому правительству территориях впервые за семь лет прошли выборы в местные органы власти

Дамаск, 17 сентября 2018, 20:58 — REGNUM  16 сентября на подконтрольных сирийскому правительству территориях впервые за семь лет прошли выборы в местные органы власти. Как сообщает арабская международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, принять участие в муниципальных выборах не смогли пять миллионов беженцев и шесть миллионов перемещенных лиц в силу ограничений, прописанных в избирательном законе страны.

Избирательные участки открылись в семь часов утра по местному времени: избиратели отдавали свои голоса за представленных кандидатов, опуская бюллетени в пластиковые урны для голосования. На местных телевизионных каналах велась прямая трансляция выборов.

Большинство кандидатов на посты в местных органах власти являются представителями не пользующейся доверием у населения правящей партии Баас, что стало причиной низкой явки.

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Зарубежная хроника
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