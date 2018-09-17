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Глава МИД Турции Чавушоглу поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения

Политика

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отметил 100-летие освобождения Баку личным поздравлением, в котором отметил, что Турция и Азербайджан являются братскими странами

Анкара, 17 сентября 2018, 21:12 — REGNUM  15 сентября отмечается день освобождения Баку Кавказской исламской армией, возглавляемой турецким генералом Нури пашой. Как сообщает турецкое информагентство «ТРТ Хабер», глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу написал в своих социальных сетях: «Вместе с нашими азербайджанскими братьями мы отмечаем 100-летие освобождения Баку Кавказской Исламской армией. Да здравствует Турецко-Азербайджанское братство!»

Эта дата является, пожалуй, самым ярким символом братства между турецким и азербайджанским народами.

Главным итогом битвы за Баку стало установление правительством Азербайджанской Демократической Республики контроля над большей частью территории страны. Баку стал столицей нового государства, и 17 сентября 1918 года в город переехало из Гянджи правительство страны.

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Зарубежная хроника
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