Глава МИД Турции Чавушоглу поздравил Азербайджан с годовщиной освобождения

Анкара, , 21:12 — REGNUM 15 сентября отмечается день освобождения Баку Кавказской исламской армией, возглавляемой турецким генералом Нури пашой. Как сообщает турецкое информагентство «ТРТ Хабер», глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу написал в своих социальных сетях: «Вместе с нашими азербайджанскими братьями мы отмечаем 100-летие освобождения Баку Кавказской Исламской армией. Да здравствует Турецко-Азербайджанское братство!»

Эта дата является, пожалуй, самым ярким символом братства между турецким и азербайджанским народами.

Главным итогом битвы за Баку стало установление правительством Азербайджанской Демократической Республики контроля над большей частью территории страны. Баку стал столицей нового государства, и 17 сентября 1918 года в город переехало из Гянджи правительство страны.