Вооруженные боевики атаковали школу на юго-западе Камеруна

Яунде, , 21:09 — REGNUM Боевики, вооруженные мачете и самодельным огнестрельным оружием, атаковали школу на юго-западе Камеруна, 17 сентября передает агентство Associated Press.

Нападение произошло 16 сентября в колледже Святого Иосифа около города Буэя в Юго-Западном регионе. По сообщению властей, не менее 20 человек получили ранения в результате нападения, однако, никто не погиб.

В настоящий момент неизвестно, кто организовал нападение на школу и каковы были мотивы нападавших. Возраст пострадавших также не раскрывается.

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