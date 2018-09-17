Понедельник, 17 Сентября 2018 года
22:12:41 МСК

Вооруженные боевики атаковали школу на юго-западе Камеруна

Политика

Не менее 20 человек получили ранения

Яунде, 17 сентября 2018, 21:09 — REGNUM  Боевики, вооруженные мачете и самодельным огнестрельным оружием, атаковали школу на юго-западе Камеруна, 17 сентября передает агентство Associated Press.

Нападение произошло 16 сентября в колледже Святого Иосифа около города Буэя в Юго-Западном регионе. По сообщению властей, не менее 20 человек получили ранения в результате нападения, однако, никто не погиб.

В настоящий момент неизвестно, кто организовал нападение на школу и каковы были мотивы нападавших. Возраст пострадавших также не раскрывается.

Читайте также: Женщины-англофоны Камеруна требуют остановить войну

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить