Эрдоган: Россия и Турция создадут в Идлибе демилитаризованную зону

Сочи, Краснодарский край, , 20:46 — REGNUM Россия и Турция совместно приложат усилия для ликвидации радикальных групп в сирийской провинции Идлиб и создадут там демилитаризованную зону, заявил 17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Уточняется, что демилитаризованная зона вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и сирийских правительственных войск будет создана к 15 октября.

«Территории, находящиеся под контролем сирийской оппозиции, нужно демилитаризировать. Оппозиция, контролирующая эти районы, продолжит оставаться там, но совместно с Россией мы будем прилагать все усилия для устранения всех радикальных групп с этих территорий», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, главной темой встречи президентов России и Турции в Сочи была ситуация, сложившаяся в сирийской провинции Идлиб.

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