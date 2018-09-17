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Премьер Нетаньяху: «Израиль не повторит ошибок войны Судного дня»

Политика

Премьер-министр Израиля выступил перед кабинетом министров после атаки на сирийский Дамаск

Премьер Нетаньяху: «Израиль не повторит ошибок войны Судного дня»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Биньямин Нетаньяху

Тель-Авив, 17 сентября 2018, 21:13 — REGNUM  16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с речью на заседании правительства страны. Как сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom, во время выступления Нетаньяху прокомментировал обстрелы сирийского аэропорта Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В начале своей речи действующий премьер страны вспомнил начало войны Судного дня в 1973 году. «На этой неделе мы будем отмечать Йом-кипур (Судный день), самый святой день для всего нашего народа, а 45 лет назад мы получили кровавое нападение, унесшее тысячи жизней наших людей», — заявил Нетаньяху. Премьер-министр также указал на множество ошибок, совершенных в то время, отметив, что больше они не повторятся.

Комментируя ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке на сегодняшний день, Биньямин Нетаньяху заявил, что «красные линии» Израиля остры, как никогда, и решимость обеспечить их на данный момент сильнее, чем когда-либо.

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Зарубежная хроника
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