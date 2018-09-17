В Израиле рассмотрят возможность УДО осужденных за теракт

Тель-Авив, , 22:09 — REGNUM В Израиле принято решение рассмотреть возможность досрочного освобождения лиц, осужденных за терроризм и приговоренных к пожизненному заключению. Данное решение было принято 16 сентября после обращения в Верховный суд Израиля (БАДАЦ) одного из осужденных. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, в ближайшее время будет созданная комиссия по данному вопросу.

В данном случае речь идет о лицах, осужденных военным трибуналом Иудеи и Самарии. В настоящее время таких осужденных нескольких десятков и они не могут рассчитывать на досрочное освобождение. В то время как террористы, чьи дела рассматривал гражданский суд, такое право имеют.

В ответ на данное решение министр обороны Израиля Авигдор Либерман написал в своем Twitter: «Пока я занимаю эту должность, ни одному террористу не сократят срок даже на час». Его также поддержал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отметив, что если Либерман против, то решение точно не пройдет.