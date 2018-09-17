Премьер Израиля Нетаньяху предлагает снизить электоральный барьер

Тель-Авив, , 20:48 — REGNUM На заседании глав коалиционных фракций 16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с инициативой снижения электорального барьера. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, действующий глава правительства предлагает понизить проходной барьер на 0,5%. В ходе своего выступления Нетаньяху подчеркнул, что на реализацию данной инициативы необходимо согласие всех партий. Данное предложение прозвучало на фоне коалиционного кризиса, связанного с принятием закона о призыве ультраортодоксальных евреев в армию.

Ряд экспертов полагают, что Нетаньяху опасается за дальнейшую судьбу своих потенциальных партнеров по коалиции как, например, русскоязычная партия «Наш дом — Израиль» (НДИ). Мелкие партии, вроде НДИ, согласно последним опросам, находятся на грани избирательного порога.

На сегодняшний день электоральный барьер на выборах в израильский Кнессет составляет 3,25%. Очередные парламентские выборы пройдут в стране в 2019 году.