Власти Ливии снова закрыли аэропорт Триполи

Триполи, , 20:52 — REGNUM «Международно признанное» правительство Ливии приняло решение закрыть аэропорт Триполи — все рейсы единственного международного аэропорта будут направляться в Мисрату, 17 сентября передает агентство Associated Press.

«Некоторые происшествия внутри аэропорта угрожали безопасности путешествующих», — пояснил журналистам замминистра транспорта «международно признанного» правительства Хишам Бушкиват.

Как сообщало, с начала сентября аэропорт Триполи закрывался дважды — после боев в ливийской столице в начале месяца и после ракетного обстрела 12 сентября.

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