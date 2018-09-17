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Япония и США договорись о сотрудничестве по Северной Корее

Политика

Специальный посланник США в КНДР Стивен Бигэн посетил Японию с целью подтвердить японо-американское взаимодействие в северокорейской проблеме

Япония и США договорись о сотрудничестве по Северной Корее
stephan
Северная Корея

Токио, 17 сентября 2018, 20:41 — REGNUM  Специальный посланник США в Северной Корее Стивен Бигэн посетил Токио. В ходе визита он встретился с главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги. Стивен Бигэн и Кэндзи Канасуги обсудили сотрудничество по северокорейскому вопросу и согласились о необходимости исполнения резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР. Помимо этого, стороны подтвердили свою приверженность скорейшему решению проблемы похищения японских граждан северокорейскими спецслужбами.

Кроме этого, спецпосланник встретился с семьями похищенных Северной Кореей японцев. Они попросили о сотрудничестве в деле возвращения их близких домой. Как сообщает японское информагентство NHK, один из родственников, Такуя Ёкота, чья сестра Мэгуми была похищена в 1977 году, сказал, что «единственное, чего хотят родственники похищенных — это скорейшее возвращение их родных».В ответ Бигэн пообещал, что Соединенные Штаты приложат максимум усилий для возвращения похищенных японцев домой.

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Зарубежная хроника
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