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Эрдоган: В Сирии Турция продолжит воевать против курдских формирований

Политика

Курдские отряды президент Турции назвал самой опасной из террористических организаций, действующих в Сирии

Эрдоган: В Сирии Турция продолжит воевать против курдских формирований
Иллюстрация: Иван Шилов
Курдистан

Сочи, Краснодарский край, 17 сентября 2018, 20:26 — REGNUM  Борьба с курдскими вооруженными формированиями, действующими в Сирии, будет продолжена Турцией, рассматривающей их как угрозу своей безопасности, заявил 17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом турецкий президент заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, президент Турции заявил, что «территории, которые контролируются террористами, не ограничиваются только идлибской провинцией». При этом Эрдоган сообщил, что Анкара считает террористическими «все организации, которые представляют угрозу нашей стране, это, прежде всего, отряды курдской самообороны».

Как сообщало, центральным вопросом переговоров президентов России и Турции в Сочи была военная операция по освобождению сирийского Идлиба от боевиков.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что такая операция проводиться не будет.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: Военной операции в сирийском Идлибе не будет

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Война в Сирии
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