Эрдоган: В Сирии Турция продолжит воевать против курдских формирований

Сочи, Краснодарский край, , 20:26 — REGNUM Борьба с курдскими вооруженными формированиями, действующими в Сирии, будет продолжена Турцией, рассматривающей их как угрозу своей безопасности, заявил 17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом турецкий президент заявил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В частности, президент Турции заявил, что «территории, которые контролируются террористами, не ограничиваются только идлибской провинцией». При этом Эрдоган сообщил, что Анкара считает террористическими «все организации, которые представляют угрозу нашей стране, это, прежде всего, отряды курдской самообороны».

Как сообщало, центральным вопросом переговоров президентов России и Турции в Сочи была военная операция по освобождению сирийского Идлиба от боевиков.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что такая операция проводиться не будет.

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