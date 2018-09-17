Порошенко обсудил с главой минобороны Британии новые санкции против России

Киев, , 20:16 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко провел встречу с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе переговоров Порошенко и Уильямсон обсудили в том числе и возможность усиления санкций против России.

«Речь шла о перспективах усиления санкционного режима против Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании заявили, что не смогут ввести новые антироссийские санкции до того, как Соединённое королевство не выйдет из Европейского союза.