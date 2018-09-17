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Порошенко обсудил с главой минобороны Британии новые санкции против России

Политика

Великобритания не сможет вводить санкции против России пока не выйдет из Европейского союза

Порошенко обсудил с главой минобороны Британии новые санкции против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Киев, 17 сентября 2018, 20:16 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко провел встречу с министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном. Об этом сегодня, 17 сентября, сообщает пресс-служба президента Украины.

В ходе переговоров Порошенко и Уильямсон обсудили в том числе и возможность усиления санкций против России.

«Речь шла о перспективах усиления санкционного режима против Российской Федерации из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании заявили, что не смогут ввести новые антироссийские санкции до того, как Соединённое королевство не выйдет из Европейского союза.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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