Эхо выборов в Приморье и новый сенатор: Урал, 17 сентября

Екатеринбург, , 21:00 — REGNUM На Урале 17 сентября началось гневными репликами в соцсетях по поводу фальсификаций на выборах губернатора Приморского края. Вместе со всей страной многие жители региона внимательно следили за подсчётом голосов на Дальнем Востоке, и ближе к 95% обработанных протоколов в том, что победит именно кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, уже мало кто сомневался. Разрыв между ним и кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко был слишком велик. Но на последних пяти процентах случилось волшебство — Андрей Тарасенко резко взмыл ввысь и оказался первым. Параллельно представители Ищенко заявили о фальсификации выборов. Вполне понятная реакция уральцев не заставила себя ждать. В соцсетях даже лояльные власти граждане открыто заявляли о том, что результаты выборов сфальсифицированы.

На сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации ход подсчёта голосов показан в режиме онлайн. С утра счётчик замер на отметке 99,16% обработанных протоколов участковых комиссий. ЦИК России пока не торопится признавать результаты выборов. Впереди долгое разбирательство.

Огонь рвётся к сёлам

В регионах Урала день 17 сентября оказался богат на различные события. В Екатеринбурге ночью сгорел двухэтажный муниципальный жилой дом. Пожар возник в одной из квартир и распространился на 40 кв. метров. Из-за сильного задымления люди не могли выбраться самостоятельно. Спасатели смогли эвакуировать из горящего здания 28 человек, в том числе троих детей.

Жертв и пострадавших удалось избежать. А вот в самом доме жить теперь будет весьма дискомфортно. Людям ищут другое жильё.

Пожары 17 сентября были в самых разных уголках большого Урала. Наиболее сложная ситуация в Оренбуржье, недалеко от города Медногорска. Здесь бушует четыре пожара. Один уже подобрался к селу Сарбаево и повредил 11 нежилых строений. Людей эвакуировали. На борьбу с огнём брошены все имеющиеся в Оренбуржье силы. Также в готовности находится аэромобильная группировка, расположенная на территории Башкирии.

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ЧП с детьми

Не обошлось 17 сентября без происшествий с детьми. В гимназии 47 Екатеринбурга во время урока стало плохо пятикласснику. Ребёнок жаловался на головную боль. В школьном медпункте замерили артериальное давление и ужаснулись — оно зашкаливало. Вызвали скорую помощь. Но по пути в больницу ребёнок скончался.

В Перми обсуждают трагедию, случившуюся 16 сентября. На подростка рухнула восьмиметровая каменная колонна. Группа отроков находилась на одном из заброшенных объектов, раскачивала колонны. Это и привело к трагедии.

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На повестке дня остаётся и расследование по факту убийства в свердловском Каменске-Уральском 10-летней девочки. Задержанный в Челябинске и этапированный в Екатеринбург ранее судимый за убийство уроженец Курганской области уже арестован. 17 сентября ему официально предъявили обвинение.

А в Югре поставлена точка в громком уголовном деле об истязании 12-летней девочки из Таджикистана. На скамье подсудимых оказались её родственники — мужчина и женщина. Первому дали пять лет колонии, а второй — три года условно с испытательным сроком.

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Новые назначения

Не обошлось 17 сентября и без отставок/назначений. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял отставку главы Коркинского муниципального района Евгения Валахова. Врио мэра назначен вице-мэр Владимир Шукаев. Отметим, отставка главы не стала неожиданностью для местных элит. Как отмечают наблюдатели, ранее у него возникали конфликты на местном уровне.

В Курганской области назначен новый директор областного департамента экономического развития. Им стал бывший первый заместитель главы регионального финансового управления Константин Ермаков. Он занял кресло человека, который сейчас находится под домашним арестом. Бывшему главе департамента вменяют превышение должностных полномочий.

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А новый губернатор Тюменской области Александр Моор назначил члена Совета Федерации. Ранее им от главы области был Степан Киричук, но его избрали депутатом Тюменской городской думы. Новым сенатором назначен Павел Тараканов, который ранее был заместителем губернатора.

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Взрыв в котельной

На Урале вовсю идёт подготовка к зиме. В некоторых регионах, например, на Ямале, отопительный сезон начали в августе. В Свердловской области он стартовал 17 сентября.

Активно готовятся к нему и в Челябинской области. Но не обошлось без ЧП. В одной из котельных Сатки произошёл взрыв. Четыре человека получили ожоги, из них трое госпитализированы.

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Навстречу саммиту ШОС

Тем временем в столице Южного Урала, Челябинске, активно готовятся к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут здесь в 2020 году. Губернатор Борис Дубровский побывал в Москве, где с ним встретился руководитель Администрации президента России Антон Вайно.

Согласно источнику, близкому к главе региона, на встрече обсуждались социально-экономическое положение и ряд рабочих вопросов. Немало внимания было уделено и подготовке саммитов ШОС и БРИКС. Дубровский детально доложил Вайно о ходе подготовки к крупным международным мероприятиям.

Арест экс-чиновника

А на Ямале под арест отправлен бывший директор регионального фонда жилищного строительства. Силовики считают, что он так или иначе причастен к пропаже более 400 млн бюджетных рублей.

Слухи об аресте руководителя пошли ещё на прошлой неделе. Наконец, они получили официальное подтверждение. Окружное управление МВД поделилось с журналистами также кадрами задержания экс-директора.

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