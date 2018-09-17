США не обвиняли Россию в причастности к убийству брата Ким Чен Ына

Нью-Йорк, США, , 20:12 — REGNUM СМИ распространили неточную цитату заявления постоянного представителя США при ООН Никки Хелли на заседании Совета Безопасности об убийстве брата лидера КНДР Ким Чон Нама. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря постпредства США при ООН Джона Дигори.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приводит на своей странице в Facebook дословную цитату на английском языке, из которой следует, что Никки Хейли заявила следующее:

«Когда Северная Корея убила Ким Чон Нама посредством нервно-паралитического вещества VX, Соединённые Штаты выступили за усиление контроля ООН над передачей КНДР технологий по созданию биологического и химического оружия. Россия согласилась с нами в Совете Безопасности, но снова заблокировала обновление санкционного списка, которому уже 12 лет — списка, который имеет решающее значение для пресечения потока материалов для опасного оружия массового уничтожения в Северную Корею».

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10217744864883046

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Никки Хейли якобы обвинила Россию в причастности к убийству брата северокорейского лидера в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году.