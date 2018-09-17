Будет ли в США новый министр обороны?

Вашингтон, , 20:10 — REGNUM В американских СМИ появились публикации о том, что президент США Дональд Трамп не очень доволен своим министром обороны Джеймсом Мэттисом. Некоторые политические обозреватели дают прогноз, что через несколько месяцев в Соединенных Штатах может быть другой глава Пентагона.

Следует отметить, что Джеймс Мэттис, генерал, долгое время служил в Корпусе морской пехоты США, очень популярен у американских военных. У него даже есть прозвище «Бешеный пес», которое он получил за свой частый комментарий: «Будьте вежливы, будьте профессиональны, но имейте план, как убить всех, кого вы встретите на своем пути».

Трамп не стеснялся использовать это прозвище министра как доказательство того, что он выбрал на должность главы Пентагона закаленного в боях и агрессивного лидера. Однако недавно за закрытыми дверями президент США назвал своего министра «Сдержанным псом», таким образом демонстрируя разочарование его сдержанной политической позицией по ряду вопросов.

В Конгрессе США Мэттис имеет хорошую поддержку, там он считается голосом разума для весьма импульсивного президента. Законодатели надеются, что министр и дальше сможет ответственно и без проблем вести военные операции.

Боб Вудворд, редактор Washington Post, в своей книге «Страх: Трамп в Белом доме» описывает несколько инцидентов между Трампом и Мэттисом, которые они оба публично отрицают.

В книге, в частности, утверждается, что Мэттис как-то сказал своему окружению, что президент США временами действует как «пяти — или шестиклассник», и «министры обороны не всегда выбирают президента, на которого они работают».