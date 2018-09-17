Шойгу: Военной операции в сирийском Идлибе не будет

Москва, , 20:07 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб военная операция проводиться не будет, заявил 17 сентября министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Об этом сообщило информагентство РИА Новости. По информации журналистов, на вопрос об отмене операции в Идлибе Сергей Шойгу ответил утвердительно и продемонстрировал меморандум по Идлибу, подписанный главами российского и турецкого военных ведомств.

Министр обороны РФ пояснил, что в ближайшие часы все соответствующие мероприятия будут согласованы с официальным Дамаском.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи на протяжении почти пяти часов продолжаются переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в центре которых находится вопрос военной ситуации в Идлибе.

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