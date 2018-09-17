Владимир Путин отказал экс-мэру Ярославля Урлашову в помиловании

Ярославль, , 20:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин отказал бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову в помиловании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила представитель Урлашова, в прошлом его пресс-секретарь Светлана Ефимова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Евгений Урлашов, осужденный за взятку на 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, обратился с просьбой о помиловании. Региональная комиссия о помиловании поддержала прошение частично и рекомендовала снизить срок наказания экс-мэру до 9 лет лишения свободы из соображений гуманности: у Евгения Робертовича пожилая мать.

Губернатор области Дмитрий Миронов это решение не поддержал и дал отрицательное заключение, однако последнее слово оставалось за президентом. Отрицательное решение Владимира Путина пришло в комиссию по помилованию региона и доведено до Урлашова.

Евгений Урлашов считает, что уголовное дело в его отношении носит политический характер. Соответственно, и решение об отказе в помиловании также политическое. Евгений Робертович продолжает оставаться оппозиционным политиком и не меняет своих взглядов. Нового прошения о помиловании он подавать не будет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Светлана Ефимова.

Не исключено, что Урлашов будет добиваться условно-досрочного освобождения, однако прошение о нем можно подавать лишь после того, как он отбудет две трети срока — то есть в 2022 году. За решеткой бывший мэр Ярославля находится с июля 2013-го.

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