Встреча Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом длится свыше четырех часов

Сочи, Краснодарский край, , 19:37 — REGNUM Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжаются в Сочи свыше пяти часов, сообщает 17 сентября РИА Новости.

Переговоры проводятся в резиденции российского лидера Бочаров ручей. Встреча проводится спустя всего 10 дней после трехстороннего саммита России, Турции и Ирана, прошедшего в Тегеране.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале встречи президент России Владимир Путин отметил, что центральной темой переговоров будет поиск решений по ситуации, сложившейся в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, в зоне деэскалации «Идлиб» скопилось большое количество боевиков, часть из которых подконтрольна Турции. Сирийская армия готовится к проведению военной операции по освобождению этой территории от незаконных вооруженных формирований. Позиция Турции заключается в том, что Анкара настаивает на размежевании террористов и протурецких формирований. Кроме того, власти Турции заявляют, что военная операция спровоцирует волну беженцев, с которой страна не справится.

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