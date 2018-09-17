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МИД РФ: Вашингтон скоро обвинит Москву в убийстве Джона Кеннеди

Политика

Постпред США при ООН заявила, что брат лидера КНДР был отравлен химическим оружием из России

Москва, 17 сентября 2018, 18:54 — REGNUM  Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о причастности России к убийству брата лидера КНДР Ким Чен Ына в Малайзии.

«По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, 17 сентября Никки Хейли в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвящённом санкциям против КНДР, заявила, что Россия якобы передала спецслужбам Северной Кореи нервно-паралитическое вещество, которым Ким Чон Нам был отравлен в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура.

Читайте ранее в этом сюжете: США в ООН: Россия оказывала содействие КНДР в отравлении брата Ким Чен Ына

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Убийство Ким Чон Нама — брата лидера КНДР
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