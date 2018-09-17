Антигосударственный переворот Н. Пашиняна обречён на провал

Арташес Гегамян, , 18:54 — REGNUM

Внимательно анализируя события последнего полугода, происходящие в Республике Армения и вокруг нее, невольно задаешься вопросом: когда же широкими народными массами наступит осознание серьезной опасности, нависшей над армянской государственностью? Неужели нет понимания того, что Азербайджан уже объявил Республике Армения (РА) и Арцахской Республике (Нагорно-Карабахской Республике) гибридную войну. Изо дня в день повторяются обстрелы сел Тавушской области Республики Армения и населенные пункты Арцахской Республики, которые в ведущих электронных СМИ Азербайджана преподносятся их населению и международным организациям как очередное нарушение режима прекращения огня со стороны РА и НКР. На этом фоне неужели соответствующие службы, призванные обеспечивать национальную безопасность Армении, не анализируют заголовки и содержание проправительственных и якобы независмых электронных изданий (особенно в последний месяц) апшеронской республики, как-то: «Азербайджанская армия готовится к наступлению в Карабахе» (haqqin.az/news/136 004 от 14 сентября 2018 г.), «Эрдоган подтвердил в Баку поддержку Азербайджана в Карабахском конфликте» (www.kavkaz-uzel.eu/articles/325429 от 15 сентября 2018 г.) и множество других публикаций. К примеру, приведем выдержку из заявления Эрдогана, опубликованного в Кавказском Узле. «Турция будет поддерживать все усилия Азербайджана. Мы хотим прекращения страданий одного миллиона азербайджанских беженцев», — заявил Эрдоган в своем выступлении на параде, посвященном 100-летию освобождения Баку, видимо, вдохновившись выступлением Алиева, который до него заявил: «Основным условием, необходимым для восстановления территориальной целостности, является наличие сильной армии. И сегодня мощь азербайджанской армии увеличивается… Наступит день, когда наши флаги будут развеваться на всех наших территориях, которые сегодня под оккупацией».

Эрдоган же далее подчеркнул, что Турция не установит отношений с Арменией и не откроет границ с ней, пока не будет урегулирован Карабахский конфликт. «Ожидания открытия нами границ теми, кто виновен в оккупации 20% территории наших братьев и не позволяет более чем миллиону наших братьев вернуться в свои дома, пустая трата времени», — заявил Эрдоган. Эти прямые призывы к войне в устах президента страны-члена НАТО звучат зловеще. Вызывает недоумение то, что государства-члены НАТО — США и Франция, которые одновременно являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, почему-то отмалчиваются. Я все надеялся, что посол США в РА Ричард Миллз обязательно выступит с соответствующим осуждающим заявлением после прямого подстрекательства турецким президентом развязывания войны со стороны Азербайджана. Помнится, когда 3 сентября т.г. министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров заявил, что Россию тревожит то, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить и, в частности, расследуются события десятилетней давности, происходят аресты, Р. Миллз весьма оперативно среагировал на это, заявив: «Я видел подобные оценки и комментарии. Правительство Армении должно ответить на них. Наша позиция была и остается таковой, что события 1-го марта должны быть подробно и объективно расследованы. Важно, чтобы следствие основывалось на принципах верховенства закона и в рамках должных правовых процессов». Хочу надеяться, что пять заявлений президентов США, Франции и России по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта были подготовлены на основе объективного расследования и составлены на принципах верховенства Международного права и в рамках общепризнанных правовых процессов. Хотя молчанию посла США есть оправдание — эти воинственные призывы к войне со стороны лидеров Турции и Азербайджана прозвучали в минувшую субботу вечером, а дальше — выходной день, словом, сегодня ждем вестей на сей счет из американского посольства. Читатель может заподозрить меня в предвзятости: дескать, почему не упоминаются другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ? В этой связи хотелось бы обратить внимание читателей на некоторые факты.

Так, 14 сентября т.г. состоялся рабочий визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в Париж и его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ну что же в этом необычного, может спросить читатель. А необычное вот в чем. Совершенно недавно 11 июля т.г. Н. Пашинян был с официальным визитом в Брюсселе, где принимал участие в саммите НАТО. Отметим, что в рамках визита он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомним также, что всего через месяц Э. Макрон прибудет в Армению с государственным визитом для участия в саммите Франкофонии. Так чем же была обусловлена необходимость этой встречи. Освещая визит Н. Пашиняна в Париж, информагентства Армении помимо упоминания разного рода протокольных любезностей, также сообщили, что стороны обменялись мнениями по карабахскому вопросу и придали важность мирному урегулированию конфликта в рамках формата Минской группы ОБСЕ. Не приходится сомневаться, что именно события, разворачиваюшиеся вокруг Нагорно-Карабахского конфликта, встревожили президента дружественной Франции, который захотел быть проинформированным о видении ситуации армянской стороной.

Что же касается действий нашего самого надежного союзника, Российской Федерации, лично ее достойного лидера, президента Владимира Владимировича Путина, то обратим внимание читателей на некоторые факты. Итак, 1 сентября т.г. в Сочи состоялась встреча президента Владимира Путина и президента Азербайджана. Примечательно, что еще накануне встречи азербайджанские СМИ выступили с серией публикаций, в которых особо подчеркивалось о том, что карабахский конфликт назван одной из тем встречи двух президентов. Более того, В.В.Путин, встречая И. Алиева, подчеркнул буквально вот что: «Рад возможности с вами поговорить и о наших двусторонних отношениях, и о том, как ситуация складывается в регионе — она не простая. Но надеюсь, что и наша сегодняшняя встреча будет способствовать тому, что мы поищем пути решения всех сложных проблем, но и разумеется поговорим о том, как развиваются двусторонние связи между Азербайджаном и Российской Федерацией».

Думается, что ни у кого не вызывает сомнений то обстоятельство, что, почеркивая «в регионе складывается непростая ситуация», Владимир Путин имел в виду азербайджано-армяно-нагорнокарабахский конфликт. И именно приверженность к сохранению мира в регионе побудила президента В.В.Путина спустя неделю, 8 сентября принять в Москве также и премьер-министра РА. Не хочется вдаваться в обсуждение степени объективности восторженных оценок Н. Пашиняна по итогам этой встречи в верхах. Дальнейшее развитие событий даст ответ и на этот вопрос. При этом надо полагать, что, следуя логике премьер-министра, он убедил или уговорил Владимира Владимировича в том, что наличие в его ближайшем окружении на руководящих должностях откровенных русофобов или приверженцев тоталитарных религиозных сект — это и есть новое проявление (доселе неизвестное политологической науке) «блестящих» российско-армянских отношений. Из этого цикла «блестящих» отношений отметим и ночной налёт на ЗАО «Южнокавказская железная дорога», являющееся 100% дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги» с изъятием всей имеющейся в наличии документации, более того, с обнаружением неуплаты налогов аж на целых $ 19 000. Согласитесь, что это — «внушительная» сумма для компании, инвестиции которой за последние годы перевалили отметку $ 300 млн.

Так вот, чтобы не отвлечься от главного, заметим, что 25 сентября т.г. намечен государственный визит президента РФ В.В.Путина в Азербайджан. Это убедительное свидетельство, в первую очередь, исключительно ответственного отношения союзнической России к вопросу недопущения сегодня, как никогда, опасной военной эскалации в регионе Южного Кавказа. Еще и еще раз убеждаешься в частности, в том, что для нашего стратегического союзника — Российской Федерации, к примеру, те же самые провокационные своей воинственностью публикации в азербайджанской прессе, например, от 14 сентября т.г. под заглавием haqqin. az: «Азербайджанская армия готовится к наступлению в Карабахе», или в издании «Военное Обозрение» от 17 сентября т.г. «СМИ Баку: Азербайджанская армия готовится к освобождению Карабаха» и множество других, видимо, склоняют нашего союзника к той мысли, что апшеронским султаном готовится война в Карабахе. Ведь не стало бы столь серьезное российское издание как «Военное Обозрение» публиковать статью с вышеуказанным заголовком, в которой, например, отмечается: «Сегодня на территории Азербайджана стартовали крупнейшие за последнее время оперативно-тактические учения различных видов и родов войск. В маневрах, по сообщению Минобороны Азербайджана, участие принимают более 20 тысяч военнослужащих, свыше 200 танков и другой бронетехники, 100 с лишним ракетных систем и установок, 30 единиц авиации, включая армейскую». И это на фоне появившихся, как ранее было отмечено, статей с весьма провокационными заголовками типа «Азербайджанская армия готовится к войне» (информационный портал AZE. az). Я вовсе не случайно столь подробно остановился на этих публикациях, готовящих общественное мнение Азербайджана, да и международных организаций к мысли о неизбежности войны. Как же на все это реагирует высокое руководство Армении, наделенный Конституцией РА самыми широкими полномочиями премьер-министр Никол Пашинян. Отвечу сразу — весьма своеобразно, а точнее неадекватно. Чтобы быть правильно понятым, замечу лишь, что он все еще продолжает пребывать в каком-то виртуальном мире. Достаточно сказать, что, анализируя его выступления и речи, приходишь к одному выводу: налицо полный отрыв руководителя страны от реальности. Причем примечательно, что человек, являющийся первым лицом государства в столь сложное для страны время, когда под угрозой ее безопасность и безопасность Арцахской республики, свои выступления и мысли посвящает, в основном, разоблачению каких-то контрреволюционеров, которые то и делают, что на заседаниях Национального Собрания РА единогласно голосуют за любой проект закона, представленный правительством Н.Пашиняна. Причём его выступления, как правило, бывают не во время заседаний правительства РА, а в ходе предвыборной кампании на митингах, организованных в поддержку одного из кандидатов в мэры г. Еревана, выдвиженца его партии. Справедливости ради отметим, что его выступление от 16 сентября т.г. перед избирателями одного из районов г. Еревана, отличилось новшеством, а именно: Никол Воваевич в лучших традициях прямой демократии то ли Древней Греции V и IV веков до н.э., то ли Великого Новгорода XII—XV веков, напрямую обратился к … гражданам Азербайджана, да-да, я не оговорился, к гражданам Азербайджана (видимо из посольства какой-либо страны, или из небезызвестной радиовещательной кампании его уверили, что по старой доброй традиции, как то было на протяжении, так называемой «бархатной революции» (читай государственного переворота). Помнится, что тогда велась круглосуточная прямая трансляция с улиц Еревана, и у Н. Пашиняна, видимо, пробудилась надежда, что тоже самое будет и сейчас, и его выступления будут вещаться и на Баку, причем в режиме прямого эфира, без редакторской правки, с сохранением вполне объективной критики в адрес президента И. Алиева, который не сообразил последовать примеру Н. Пашиняна и отправить своего сына служить в Вооруженные силы Азербайджана на границе с Арцахской Республикой. Здесь Н. Пашинян для пущей убедительности своих слов, тем более для азербайджанской аудитории, на мой взгляд, должен был бы добавить, что в прифронтовой зоне, как правило, служат представители национальных меньшинств и самых неимущих слоев населения Азербайджана. В чем мы в очередной раз убедились после четырехдневной (2016 г.) азербайджанской военной агрессии против Арцахской республики.

К сожалению, абсолютно неадекватная оценка имеющихся угроз безопасности армянской государственности стала доминантой и в деятельности соответствующих правительственных структур. Вызывает недоумение, когда соответствующие компетентные структуры после каждого военного инцидента на границе Республики Армения и Азербайджана, или после нередких вылазок азербайджанских диверсантов, как в РА, так и в Арцахскую Республику, лишь ограничиваются академическими беззубыми заявлениями, озвучиваемыми соответствующими пресс-службами указанных организаций.

С сожалением приходится отмечать, что и трезво мыслящие политики, которые, осознавая свою ответственность перед гражданами республики за обеспечение национальной безопасности, время от времени соскальзывают на уготованные им роли — все время реагируют на какие-то несуразные, как правило, клеветнические обвинения в адрес депутатов НС РА от Республиканской партии Армении, обвинения, льющиеся как из рога изобилия, из уст «народного» премьера и сотоварищей. Тем самым, по сути, не в полной мере реализуется, а скорее торпедируется крайне востребованная работа по консолидации армянского народа.

Комплекс всех этих вопросов является убедительным подтверждением того, что на одном из важнейших направлений объявленной нам Азербайджаном гибридной войны, реализуется поставленная ими цель: расшатывается единство и подрывается консолидация армянского народа, политической элиты и гражданского общества, тем самым наносится сильный удар, расшатывающий безопасность армянского государства на данном, судьбоносном этапе нашей истории. Эта серьезная угроза, увы, не находит надлежащего противодействия.

Вновь и вновь осмысливая положение, сложившееся в Армении и вокруг нее, на память приходит книга бизнесмена и философа, математика Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», вышедшая в 2007 году и ставшая в год издания бестселлером. Очень важно, чтобы у читателя не сложилось впечатление, что события, происходящие в РА, были для меня непредсказуемы. С того дня, когда немногочисленными «революционерами любви и солидарности» произошел штурм здания Общественного радио под руководством будущего «народного» премьера Н. Пашиняна 14 апреля 2018 г. у меня не было никаких иллюзий насчет финала сей затеи, увы, до конца не просчитанной со стороны отдельных задействованных в этот процесс акторов. Было заявлено (Н.Пашиняном), что акция в здании Общественного радио — это образец мирного гражданского неповиновения. Видимо сделать такой вывод подтолкнуло абсолютно безучастное поведение полиции. Словом, тогда уже все стало понятно. Но это тема отдельного анализа. Я об этом вспомнил лишь с тем, чтобы сказать, что этот государственный переворот был весьма предсказуем с моей стороны и никоим образом не умещается в первый из критериев теории «Черного лебедя», а именно: 1) событие является неожиданным. Впрочем, оно вполне умещается во второй и третий критерии — 2) событие производит значительные последствия и 3) после наступления в ретроспективе, событие имеет рационалистическое объяснение, как если бы событие было ожидаемым. Что касается прогнозируемости второго критерия, думается, ни для кого не секрет, что над страной неизбежно нависает угроза потери государственности, если к власти приходят революционеры, для которых созидание и государственное строительство изначально противопоказано. Уже не приходится говорить о незнании ими азов государственного управления. Относительно ожидаемости третьего критерия, то оговоримся, что для главного закулисного автора сценария «революции любви и солидарности» уже по прошествии почти 6 месяцев (в плане поставленных главным сценаристом целей) произошедшее умещается и в третий критерий теории «Черного лебедя».Тогда в чем же дело? Почему при анализе современного положения в РА на память приходит теория Нассима Николаса Талеба. В своей книге Нассим Талеб отмечает, что человечество неспособно успешно прогнозировать свое будущее, если уверенность в своих знаниях опережает сами знания и тем самым порождает феномен сверхуверенности. В действиях «народного» премьер-министра Никола Пашиняна мы становимся свидетелями класического примера феномена сверхуверенности, причем ввиду того, что «уверенность в своих (Никола, собственных — А. Г.) знаниях опережает (причем весьма сушественно) сами знания». Более того, мы являемся очевидцами, когда сверхуверенность Н. Пашиняна является ничем иным, как искажением имеющихся реалий, при которых уверенность премьер-министра РА в своих действиях и решениях значительно выше, чем объективная точность его суждений относительно положения в РА и вокруг неё. Естественно, что этому процессу, очевидцами которого являются не только наши сограждане, но и мало-мальски осведомленные политики из-за рубежа, свойственно льстивое представление о себе любимом. Отметим, что, если с феноменом сверхуверенности своего руководителя сталкивается отдельно взятая корпорация, то это может обернуться потерями для корпорации, в худшем исходе — её банкротством. А в случае, когда у руля государства оказался человек, подверженный феномену сверхуверенности, то вывод однозначен: настало время для объявления общенационального SOS (Save our Souls), но не в плане спасения наших душ, а в плане спасения армянской государственности.

Вместо послесловия. Не хотелось бы на грустной ноте завершать свою статью. Почему-то, когда у меня бывает тревожно на душе, на память приходит письмо арбитра искусств Гая Петрония императору Нерону. Приведу лишь отдельную выдержку из него:

«…Мучай своих подданных, если так хочется, но умоляю тебя — не уродуй и не калечь Искусства. Прошу Тебя: не сочиняй больше музыки».

Вот и сейчас хотелось бы написать Н. Пашиняну:

«…Мучай своих фанатов-почитателей, которым ты методично внушаешь, что среди армянского народа есть «черные» и «белые», если так хочется, но прошу тебя — не уродуй и не калечь наши традиционные семейные ценности, явно и тайно покровительствуя ЛГБТ сообществам, безнаказанно, нагло и цинично атакующим отделения полиции Еревана; не покровительствуй агрессивным религиозным сектам, атакующим Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго; не покровительствуй разного рода отщепенцам из финансируемых Соросом общественных организаций, которые намереваются 15−18 ноября т.г. провести очередное сборище под названием «Форум ЛГБТ-Христиан» Восточной Европы и Центральной Азии на священной земле Григория Просветителя и Григора Нарекаци. Прошу тебя перестань мучить обезволенных нуждой людей своими надрывными речами о революции и контрреволюции. Может ты и не осознаешь, что уже стал угрозой национальной безопасности Республики Армения».

Чтобы у читателя не сложилось впечатление, что мои раздумья это своеобраный «глас вопиющего в пустыне», с уверенностью заявляю, что коллективная мудрость армянского народа восторжествует и антигосударственный переворот Никола Пашиняна, какими бы благими лозунгами не прикрывался, будет обречен на провал. В этом, бесспорно, спасение Армянского государства и Арцахской Республики. И чем раньше наступит осознание этой истины, тем меньше угроз нашей национальной безопасности и государственности Республики Армения.