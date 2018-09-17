«Наркотики и мошенничество»: 1 453 киргизстанца оказались в тюрьмах России

Бишкек, , 18:39 — REGNUM Сейчас в России отбывают наказание 1 453 гражданина Киргизии. Об этом сегодня, 17 сентября во время пресс-тура заявил заместитель директора департамента консульской службы МИД республики Алмаз Букалаев.

По словам чиновника, основными причинами, по которым киргизстанцы оказываются в местах лишения свободы, являются наркоторговля, подделка документов и преступления экономического характера.

Также он сообщил, что начиная с октября 2018 года, зарегистрированные в Киргизии авиакомпании будут обязаны бесплатно доставлять тела погибших за рубежом киргизстанцев.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что инициатором такого нововведения выступило министерство иностранных дел.

«Понимая, что эта процедура болезненна, мы подняли инициативу — чтобы все авиакомпании перевозили бесплатно тела погибших наших граждан. Минтранс внес соответствующие изменения в свое внутреннее постановление», — резюмировал Букалаев.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в настоящее время свыше 600 тысяч граждан Киргизии стали трудовыми мигрантами и вынуждены работать за пределами родины. Из них 88% находятся на территории России. По неофициальной информации, на заработки за рубеж отправились около миллиона киргизстанцев (шестая часть населения страны).

Отметим, что в первой половине 2018 года за рубежом умерли свыше 120 граждан Киргизии: в России — 89, в Казахстане — 8, а также в Белоруссии, в США, в Германии, в ОАЭ, в Южной Корее и в Египте — по одному человеку.

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