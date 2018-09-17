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Порошенко об автокефалии: Мы на финишной прямой

Политика

Президент Украины встретился с двумя экзархами константинопольского патриарха в Киеве

Порошенко об автокефалии: Мы на финишной прямой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

Киев, 17 сентября 2018, 18:33 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко утверждает, что его страна вышла на «финишную прямую» в вопросе получения автокефалии. Об этом Порошенко заявил сегодня, 17 сентября, на встрече с экзархами константинопольского патриарха в Киеве.

По словам Порошенко, решение вопроса об автокефалии якобы поможет единению страны.

«Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь, и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую», — сказал президент Украины.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко не имея на то никаких оснований и прав попросил у константинопольского патриарха Варфоломея томос (указ) об автокефалии для Украинской православной церкви. При этом на Украине есть только одна каноническая православная церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата, которая никакой автокефалии не просит.

Тем не менее константинопольский патриарх Варфоломей отправил на Украину двух своих экзархов «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии». Этот шаг вызвал резкое осуждение со стороны других поместных православных церквей, так как он грубо нарушает многовековые каноны, согласно которым, одна поместная церковь не может вмешиваться в дела другой. В данном случае константинопольский патриархат без согласия Русской православной церкви отправил экзархов на её каноническую территорию.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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