США в ООН: Россия оказывала содействие КНДР в отравлении брата Ким Чен Ына

Нью-Йорк, США, , 18:31 — REGNUM Россия оказывала содействие спецслужбам КНДР в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чены Ына — Ким Чон Нама, заявила 17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности.

По её утверждению, российская сторона якобы предоставила КНДР нервно-паралитическое вещество, а северокорейские спецслужбы затем исполнили убийство.

Напомним, Ким Чон Нам скончался в феврале 2017 года после покушения на него в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура. Позднее малайзийская полиция сообщила, что брат лидера КНДР был отравлен нервно-паралитическим веществом VX, относящимся к видам химического оружия. Подозреваемыми по делу проходят несколько граждан Малайзии и КНДР.

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