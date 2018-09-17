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США в ООН: Россия оказывала содействие КНДР в отравлении брата Ким Чен Ына

Политика

Ким Чон Нам был убит отравляющим веществом, полученным из России, заявила Никки Хейли

США в ООН: Россия оказывала содействие КНДР в отравлении брата Ким Чен Ына
Иван Шилов © ИА REGNUM
Никки Хейли

Нью-Йорк, США, 17 сентября 2018, 18:31 — REGNUM  Россия оказывала содействие спецслужбам КНДР в убийстве брата северокорейского лидера Ким Чены ЫнаКим Чон Нама, заявила 17 сентября постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности.

По её утверждению, российская сторона якобы предоставила КНДР нервно-паралитическое вещество, а северокорейские спецслужбы затем исполнили убийство.

Напомним, Ким Чон Нам скончался в феврале 2017 года после покушения на него в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура. Позднее малайзийская полиция сообщила, что брат лидера КНДР был отравлен нервно-паралитическим веществом VX, относящимся к видам химического оружия. Подозреваемыми по делу проходят несколько граждан Малайзии и КНДР.

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Убийство Ким Чон Нама — брата лидера КНДР
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