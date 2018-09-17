Как вечно весёлый Порошенко «переиграл Россию»

Марьян Сидорив, , 18:41 — REGNUM

15 сентября в Киеве завершилась пятнадцатая ежегодная встреча YES (Ялтинская европейская стратегия) под лозунгом «Будущее поколение всего». Собрание получилось достаточно представительным: свыше 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира. Из крупных закордонных политиков, правда, в основном были «эксы»: экс-премьеры (Тони Блер, Мануэль Вальс, Ларс Расмуссен), экс-министры и экс-послы (Кандолиза Райс, Майкл Макфол, Карл Бильдт, Франко Фраттини). Из тех, кто и ныне «при государственных должностях», особо заметны были президент Эстонии Керсти Кальюлайд и исполнительный директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико Наталья Яресько. Та самая, которая довела до цугундера украинские финансы и государственный долг в 2014—2016 годах.

Но всё равно: публика была солидная, и можно было ожидать серьезного, взвешенного, а главное — обоснованного разговора. Тем более, что повод был есть: ВВП Украины растет уже 9-й квартал подряд, а государственный долг в 2018 году снизился до уровня 60% от внутреннего валового продукта.

Но экономический анализ с самого начала был заменен политическими даже не декларациями — декламациями. Декламации, конечно, государству нужны, но только в том случае, если они не оскорбляют арифметику, здравый смысл и даже лукавую статистику.

В своей вступительной речи президент Петр Порошенко «с весельем и отвагой» заявил: «Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43 процентов, стремительно приближаясь к 50 процентам, и это значительно компенсирует те потери, которые нам нанесла Россия».

Россию, конечно, Порошенко «переиграл», но на пользу ли украинской внешней торговле пошло увеличение объема торговых операций с Евросоюзом? Вот, не поленился и составил сводную таблицу экспорта-импорта со странами ЕС (по данным государственной службы статистики Украины)

Страна Экспорт, в тыс. долларов США По отношению к 2016 году, в % Импорт, в тыс. долларов США По отношению к 2016 году, в % Сальдо, в тыс. долларов США Германия 1 754 185,7 123,2 5 445 028,2 126,1 -3 690 842,5 Бельгия 456 225,1 181,4 522 962,0 116,2 -66 736,9 Италия 2 469 477,2 128,0 1 625 007,3 119,6 844 469,9 Люксембург 7 293,6 143,4 62 746,7 102,1 -55 453,0 Нидерланды 1 676 127,4 168,4 643 673,2 117,7 1 032 454,3 Франция 419 052,1 92,4 1 563 751,8 102,2 -1 144 699,7 Великобритания (уже вышла, но еще не ушла) 480 025,7 151,1 798 949,8 112,6 -318 924,1 Дания 189 484,3 121,9 195 396,5 106,1 -5 912,2 Ирландия 55 298,4 121,6 113 890,3 134,4 -58 591,9 Греция 196 815,5 123,7 244 279,3 104,6 -47 463,8 Испания 1 260 055,3 125,4 579 038,2 115,6 681 017,1 Португалия 264 143,8 115,8 59 195,5 117,1 204 948,3 Австрия 535 169,5 148,1 48 4467,7 104, 2 50 701,7 Финляндия 78 803,1 126,4 253 299,3 116,8 -174 496,3 Швеция 77 400,8 108,6 433 520,5 103,5 -356 119,7 Венгрия 1 326 389,2 126,0 1 152 307,5 143,7 174 081,6 Кипр 79 637,6 148,9 20 527,1 93,0 59 110,5 Латвия 213 716,6 154,7 144 296,9 128,3 69 419,7 Литва 374 177,6 144,9 679 832,8 138,0 -305 655,2 Мальта 66 195,4 854,6 8 700,9 75,8 57 494,5 Польша 2 724 589,7 123,8 3 453 816,5 128,2 -729 226,8 Словакия 656 023,2 139,2 508 682,2 117,0 147 341,1 Словения 29 184,3 174,1 173 804,8 126,6 -144 620,5 Чехия 715 165,1 127,5 869 534,6 132,8 -154 369,4 Эстония 133 067,0 135,7 83 508,4 125,3 49 558,6 Болгария 429 904,9 102,8 189 933,3 109,9 239 971,6 Румыния 841 609,8 117,4 458 027,5 120,3 383 582,3 Хорватия 24 186,0 61,9 31 148,1 105,0 -6 962,1

Далее считаем… Да, президент почти прав, и доля стран ЕС в 2017 году составила внушительные 40,57% от экспорта страны. Но превышение импорта (ввоза товаров) над экспортом (вывоза оттуда) в том году (отрицательное сальдо) составило 6 342 437,9 тысяч долларов. Из них 3 265 952,9 тысяч (или 51,4%) — отрицательное сальдо в торговле с Евросоюзом.

Из двадцати восьми стран ЕС пятнадцать продают нам больше, чем покупают у нас. И в числе этих стран — гранды и экономические локомотивы Евросоюза: Англия, Франция, еще не оформившая развод Великобритания. И даже «ЕСовский хулиган» Польша. В списке основных «побед» европейского направления украинского экспорта — европейские «новички» и те старожилы Евросоюза, которых там называют не особо лицеприятно PIGS, «свиньи». Это Португалия, Италия, Греция и Испания, к экономическому состоянию и финансовой политике этих стран остальные европейцы относятся крайне негативно и несколько пренебрежительно.

Но и в отношениях с «поросятами» не всё слава Богу! По данным первой половины 2018 года, с Италией мы нарастили экспорт на 24,8%, но импорт увеличился на 30,4% (в процентах к первому полугодию 2017 года). В Испании и того хуже — экспорт упал на 10,1%, импорт же вырос на тринадцать. В целом же, если тенденция сохраниться, то итоговый торговый профит Украина в этом году будет получать только от таких «экономических монстров», как Венгрия, Латвия, Словакия, Болгария, Румыния и Мальта. А уж эти в деньгах просто утопят! Вот такая получается «значительная компенсация потерь» по-порошенковски.

Кстати, отрицательное сальдо первого полугодия 2018 года — уже 2 657 626,6 миллиарда долларов.

И это не единственное насилие над здравым смыслом на YES-саммите. В своей речи Петр Алексеевич отметил, что «Иностранные инвесторы верят в перспективу нашей страны… И это несмотря на то, что война с Россией всё еще продолжатся. И в целом капитальные инвестиции по итогам полугода выросли на астрономические 26,5 процента».

Да уж, «инвесторы»… Да уж, «война»! Информация сайта «Корреспондент»: «за январь-июнь 2018 года в Украину поступило прямых инвестиций (акционерного капитала) 1,259 млрд долларов.

Из Российской Федерации поступило 436 млн долларов (первое место — М.С.), Кипра — 219 млн долларов, Нидерландов — 207,7 млн долларов, Австрии — 58,7 млн долларов, Польши — 54,1 млн долларов, Франции — 46,9 млн долларов, Великобритании — 43,4 млн долларов».

Ну тут уж, простите, «без комментариев»!