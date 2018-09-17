Как вечно весёлый Порошенко «переиграл Россию»

Марьян Сидорив, 17 сентября 2018, 18:41 — REGNUM
15 сентября в Киеве завершилась пятнадцатая ежегодная встреча YES (Ялтинская европейская стратегия) под лозунгом «Будущее поколение всего». Собрание получилось достаточно представительным: свыше 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира. Из крупных закордонных политиков, правда, в основном были «эксы»: экс-премьеры (Тони Блер, Мануэль Вальс, Ларс Расмуссен), экс-министры и экс-послы (Кандолиза Райс, Майкл Макфол, Карл Бильдт, Франко Фраттини). Из тех, кто и ныне «при государственных должностях», особо заметны были президент Эстонии Керсти Кальюлайд и исполнительный директор Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико Наталья Яресько. Та самая, которая довела до цугундера украинские финансы и государственный долг в 2014—2016 годах.
Но всё равно: публика была солидная, и можно было ожидать серьезного, взвешенного, а главное — обоснованного разговора. Тем более, что повод был есть: ВВП Украины растет уже 9-й квартал подряд, а государственный долг в 2018 году снизился до уровня 60% от внутреннего валового продукта.
Но экономический анализ с самого начала был заменен политическими даже не декларациями — декламациями. Декламации, конечно, государству нужны, но только в том случае, если они не оскорбляют арифметику, здравый смысл и даже лукавую статистику.
В своей вступительной речи президент Петр Порошенко «с весельем и отвагой» заявил: «Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и прошло уже больше года, как соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43 процентов, стремительно приближаясь к 50 процентам, и это значительно компенсирует те потери, которые нам нанесла Россия».
Россию, конечно, Порошенко «переиграл», но на пользу ли украинской внешней торговле пошло увеличение объема торговых операций с Евросоюзом? Вот, не поленился и составил сводную таблицу экспорта-импорта со странами ЕС (по данным государственной службы статистики Украины)
|Страна
|Экспорт, в тыс. долларов США
|По отношению к 2016 году, в %
|Импорт, в тыс. долларов США
|По отношению к 2016 году, в %
|Сальдо, в тыс. долларов США
|Германия
|1 754 185,7
|123,2
|5 445 028,2
|126,1
|-3 690 842,5
|Бельгия
|456 225,1
|181,4
|522 962,0
|116,2
|-66 736,9
|Италия
|2 469 477,2
|128,0
|1 625 007,3
|119,6
|844 469,9
|Люксембург
|7 293,6
|143,4
|62 746,7
|102,1
|-55 453,0
|Нидерланды
|1 676 127,4
|168,4
|643 673,2
|117,7
|1 032 454,3
|Франция
|419 052,1
|92,4
|1 563 751,8
|102,2
|-1 144 699,7
|Великобритания (уже вышла, но еще не ушла)
|480 025,7
|151,1
|798 949,8
|112,6
|-318 924,1
|Дания
|189 484,3
|121,9
|195 396,5
|106,1
|-5 912,2
|Ирландия
|55 298,4
|121,6
|113 890,3
|134,4
|-58 591,9
|Греция
|196 815,5
|123,7
|244 279,3
|104,6
|-47 463,8
|Испания
|1 260 055,3
|125,4
|579 038,2
|115,6
|681 017,1
|Португалия
|264 143,8
|115,8
|59 195,5
|117,1
|204 948,3
|Австрия
|535 169,5
|148,1
|48 4467,7
|104, 2
|50 701,7
|Финляндия
|78 803,1
|126,4
|253 299,3
|116,8
|-174 496,3
|Швеция
|77 400,8
|108,6
|433 520,5
|103,5
|-356 119,7
|Венгрия
|1 326 389,2
|126,0
|1 152 307,5
|143,7
|174 081,6
|Кипр
|79 637,6
|148,9
|20 527,1
|93,0
|59 110,5
|Латвия
|213 716,6
|154,7
|144 296,9
|128,3
|69 419,7
|Литва
|374 177,6
|144,9
|679 832,8
|138,0
|-305 655,2
|Мальта
|66 195,4
|854,6
|8 700,9
|75,8
|57 494,5
|Польша
|2 724 589,7
|123,8
|3 453 816,5
|128,2
|-729 226,8
|Словакия
|656 023,2
|139,2
|508 682,2
|117,0
|147 341,1
|Словения
|29 184,3
|174,1
|173 804,8
|126,6
|-144 620,5
|Чехия
|715 165,1
|127,5
|869 534,6
|132,8
|-154 369,4
|Эстония
|133 067,0
|135,7
|83 508,4
|125,3
|49 558,6
|Болгария
|429 904,9
|102,8
|189 933,3
|109,9
|239 971,6
|Румыния
|841 609,8
|117,4
|458 027,5
|120,3
|383 582,3
|Хорватия
|24 186,0
|61,9
|31 148,1
|105,0
|-6 962,1
Далее считаем… Да, президент почти прав, и доля стран ЕС в 2017 году составила внушительные 40,57% от экспорта страны. Но превышение импорта (ввоза товаров) над экспортом (вывоза оттуда) в том году (отрицательное сальдо) составило 6 342 437,9 тысяч долларов. Из них 3 265 952,9 тысяч (или 51,4%) — отрицательное сальдо в торговле с Евросоюзом.
Из двадцати восьми стран ЕС пятнадцать продают нам больше, чем покупают у нас. И в числе этих стран — гранды и экономические локомотивы Евросоюза: Англия, Франция, еще не оформившая развод Великобритания. И даже «ЕСовский хулиган» Польша. В списке основных «побед» европейского направления украинского экспорта — европейские «новички» и те старожилы Евросоюза, которых там называют не особо лицеприятно PIGS, «свиньи». Это Португалия, Италия, Греция и Испания, к экономическому состоянию и финансовой политике этих стран остальные европейцы относятся крайне негативно и несколько пренебрежительно.
Но и в отношениях с «поросятами» не всё слава Богу! По данным первой половины 2018 года, с Италией мы нарастили экспорт на 24,8%, но импорт увеличился на 30,4% (в процентах к первому полугодию 2017 года). В Испании и того хуже — экспорт упал на 10,1%, импорт же вырос на тринадцать. В целом же, если тенденция сохраниться, то итоговый торговый профит Украина в этом году будет получать только от таких «экономических монстров», как Венгрия, Латвия, Словакия, Болгария, Румыния и Мальта. А уж эти в деньгах просто утопят! Вот такая получается «значительная компенсация потерь» по-порошенковски.
Кстати, отрицательное сальдо первого полугодия 2018 года — уже 2 657 626,6 миллиарда долларов.
И это не единственное насилие над здравым смыслом на YES-саммите. В своей речи Петр Алексеевич отметил, что «Иностранные инвесторы верят в перспективу нашей страны… И это несмотря на то, что война с Россией всё еще продолжатся. И в целом капитальные инвестиции по итогам полугода выросли на астрономические 26,5 процента».
Да уж, «инвесторы»… Да уж, «война»! Информация сайта «Корреспондент»: «за январь-июнь 2018 года в Украину поступило прямых инвестиций (акционерного капитала) 1,259 млрд долларов.
Из Российской Федерации поступило 436 млн долларов (первое место — М.С.), Кипра — 219 млн долларов, Нидерландов — 207,7 млн долларов, Австрии — 58,7 млн долларов, Польши — 54,1 млн долларов, Франции — 46,9 млн долларов, Великобритании — 43,4 млн долларов».
Ну тут уж, простите, «без комментариев»!