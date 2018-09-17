Уголь: детализация переговоров Путина и Цзиньпиня на ВЭФ-2018

Москва, , 18:14 — REGNUM Восточный экономический форум — 2018 закончился, настает время осмысления потока заявлений официальных лиц всех уровней, подписанных контрактов, заявленных планов. Это нормально — за три дня даже при самом плотном графике упорядочить, разложить по полочкам все, что намечено, невозможно.

Уже 14 сентября в Москве прошла рабочая встреча заместителя министра энергетики России А. Яновского с руководителем Государственного энергетического управления КНР Ли Фанчжуном в рамках шестого заседания российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в угольной отрасли. Проектов намечено сразу несколько, внезапно стали поднимать даже те, которые достаточно давно «лежат на полке» — похоже, что в Китае окончательно смирились с тем, что переход с угольных ТЭЦ на газовые не будет мгновенным. Китай по объемам импорта газа по итогам этого года выйдет на первое место в мире, по итогам первого полугодия он уверенно обошел Японию, но нужно ведь не только покупать газ, но и многократно увеличивать инвестиции в резкое расширение газотранспортной системы, нужно проектировать и строить газопроводы, нужно обустраивать новые подземные хранилища газа. Плановый отдел ЦК Компартии Китая поторопился с закрытием угольных шахт, а восстанавливать их после полной остановки слишком сложно и дорого, поэтому Китаю приходится планировать и рост импорта угля.

А. Яновский и Л. Фанчжун обсудили возможность привлечения финансового партнера для проекта строительства порта Вера рядом с ЗАТО Фокино в Приморском крае. Первая часть портового комплекса, рассчитанная на перевалку 2 млн тонн угля в год, уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы, что и позволило приступить к работам в июле этого года. При выходе порта на полную мощность здесь планируют переваливать на грузовые суда 20 млн тонн угля, основной поставщик уже определился — в июле компания «Востокуголь» выкупила 50% акций ООО «Порт Вера». Переговоры государственных руководителей могут позволить ускорить реализацию проекта — общий объем необходимых инвестиций составляет 40 млрд рублей.

Еще одного финансового партнера ведомство Л. Фанчжуна будет искать для проекта комплексного освоения Сугодино-Огоджинского угольного месторождения в Амурской области, общий объем разведанных запасов которого составляет порядка 1,5 млрд тонн. В 2015 году Огоджинская угольная компания, дочерняя структура организации «РТ — Глобальные ресурсы», стала победителем конкурса на разработку Сугодинско-Огоджинской угленосной площади в Амурской области. На месторождении предполагался объем добычи и обогащения угля до 30 млн тонн в год, рассматривалась возможность производства и экспорта электроэнергии в объеме порядка 3 млрд кВт•час/год с последующим увеличением, изучались перспективы создания углехимического производства. Ростех несколько лет безуспешно пытался привлечь в качестве партнера китайскую компанию «Шеньхуа», но в прошлом году китайские финансисты вышли из подписанного сторонами меморандума о партнерстве. В этом году контрольный пакет «Огоджинского энергетического холдинга» был выкуплен все тем же «Востокуглем», что выглядит совершенно логичным решением, — месторождение составит единый комплекс со строящимся портом. Будем надеяться, что владельцам «Востокугля» Дмитрию Босову и Александру Исаеву удастся реализовать этот нужный и важный для Дальнего Востока проект.