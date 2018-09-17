В Бурятии пройдут российско-монгольские военные учения «Селенга-2018»

Улан-Удэ, , 18:11 — REGNUM Более 1 тыс. военнослужащих примут участие в октябре 2018 года на полигоне «Бурдуны» в Бурятии в совместных российско-монгольских учениях «Селенга-2018», сообщает 17 сентября пресс-служба Восточного военного округа.

По информации пресс-службы, в этих учениях примут участие свыше тысячи военнослужащих. Российские и монгольские военные отработают действия по борьбе с террористами и взаимодействие с тактическим воздушным десантом.

Сценарий и замысел военных учений «Селенга-2018» были утверждены на планирующих конференциях с участием представителей Восточного военного округа и министерства обороны Монголии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября завершились маневры «Восток-2018», проходившие на территории Дальнего Востока под руководством министра обороны России Сергея Шойгу с участием почти 300 тыс. военнослужащих и десятков тысяч единиц боевой техники. В них принимали участие подразделения вооруженных сил Монголии и Китая.

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