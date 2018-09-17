Киев направит Москве ноту о непродлении договора о дружбе до 1 ноября

Киев, , 17:58 — REGNUM Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что до 1 ноября МИД Украины направит МИД России ноту о непродлении Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

«Президент утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, которым Украина отправит ноту о нежелании продолжать действие Договора о дружбе и сотрудничестве. Если не ошибаюсь, согласно статье №44 этого договора, если одна из сторон по завершении 10-летнего периода хочет этот договор разорвать, она должна проинформировать другую сторону в период за шесть месяцев до даты вступления в силу очередного десятилетнего исторического термина. Этот термин заканчивается 1 апреля 2019 года. Соответственно, Украина должна направить ноту МИД России до 1 ноября 2018 года», — пояснил Винник 17 сентября в эфире телеканала «112 Украина».

«СНБО утвердил это решение. Оно обязательно к выполнению исполнительной ветвью власти. В данном случае ее представляет Министерство иностранных дел. Оно направит ноту РФ», — добавил Винник.

В свою очередь 17 сентября представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко такжезаявила, что Киев проинформирует Россию о разрыве «Большого договора» до 30 сентября.

«До 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а президент Украины внесет в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 закона Украины «О международных договорах Украины», — сказала Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент Украины ввел в действие решение СНБО от 6 сентября о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией.

«В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины по поводу прекращения Украиной действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года», — сказано в сообщении.

Напомним, 6 сентября 2018 года СНБО поддержал предложение президента Порошенко о прекращении Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. Верховная Рада ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией 14 января 1998 года. Действие документа автоматически продлевается на 10-летние периоды, если ни одна из сторон за шесть месяцев до истечения срока не выступит против этого путем письменного уведомления.

Ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение Киева «неразумным». По его словам, отношения между государствами находятся в ситуации, которую трудно еще больше испортить.