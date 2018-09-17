Бывший премьер-министр Пакистана вернулся в тюрьму после похорон жены

Исламабад, , 17:57 — REGNUM Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и его дочь Мариам Наваз возвращены в тюрьму города Равалпинди, 17 сентября передает агентство Associated Press.

Шариф и его дочь, отбывающие сроки по обвиняениям в коррупции, были освобождены из-под ареста для участия в похоронах жены Шарифа Кулсом Наваз.

Напомним, жена Шарифа скончалась в Лондоне 11 сентября и была похоронена в пакистанском Лахоре 16 сентября.

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